Brasileiros estreiam confiantes nos Jogos Mundiais de Praia

Rio de Janeiro – A cerimônia de abertura da primeira edição dos Jogos Mundiais de Praia, em Doha, no Catar, está marcada para amanhã (12), mas o Time Brasil já entrará em ação a partir de hoje, com as estreias das seleções masculina e feminina de handebol de praia e beach soccer. Com a maior delegação dentre os 97 países inscritos, o Brasil chega forte no evento, organizado pela Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais.

São 77 atletas (42 homens e 35 mulheres), de nove modalidades: basquete 3×3, beach soccer, beach tennis, beach wrestling, handebol de praia, maratonas aquáticas, vela (classe Fórmula Kite), vôlei de praia 4×4 e wakeboard.

“O Brasil é um país com quase 8.000 km de litoral, que tem bons resultados nas modalidades de praia. Isso foi fundamental para o COB trazer um número significativo de atletas, ter a maior delegação do evento e valorizar os Jogos Mundiais de Praia”, disse a chefe da delegação brasileira na competição, Mariana Mello.

Entre os destaques da delegação estão Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), cinco vezes campeã mundial; Bárbara Seixas e Juliana Felisberto (vôlei de praia), medalhistas olímpicas; Aline Silva (beach wrestling), vice-campeã mundial de wrestling; Joana Cortez e Rafaella Miller (beach tennis), campeãs mundiais; e Marcelo Giardi, o Marreco (wakeboard), ouro nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e prata em Guadalajara 2011.