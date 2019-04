Brasileiros e cubanos treinam juntos para o Pan

Os principais nomes do wrestling brasileiro e cubano iniciam hoje, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro, a fase final de preparação para o Pan-Americano de Wrestling 2019, marcado para os dias 17 e 18 de abril, em Buenos Aires (ARG). Nomes como os grequistas Mijain Lopez (tricampeão olímpico e pentacampeão mundial) e Ismael Borrero (campeão olímpico e mundial) treinarão com os principais lutadores nacionais, como Joilson Júnior, Angelo Moreira e Davi Albino, Aline Silva, Lais Nunes, Dailane Reis. Todos integrantes do Programa Olímpico da Marinha em parceria com a Confederação Brasileira de Wrestling.