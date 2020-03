Brasileiros disputam a etapa de abertura do Rali da África

Atuais bicampeões brasileiros de rali cross country, o piloto Marcos Baumgart e o navegador Kleber Cincea estão na África do Sul para a disputa da primeira etapa da temporada 2020 do SACCS (South African Cross Country Series), o campeonato local de rali, neste sábado e domingo.

Repetindo a parceria com a Neil Woolridge Motorsports e representando a Ford Performance naquele país, a dupla brasileira faz o salto de categoria, saindo da classe T – onde venceram a etapa final em 2019 – e partem para a T1 FIA, a mesma na qual competem no Sertões.

No Ford Ranger #311, Marcos e Kleber se juntam ao atual campeão da classe T, Lance Woolridge, que terá Elvéne Vonk como navegadora. A Mpumalanga 400, primeira das oito etapas, começou nessa sexta (28) e segue neste sábado em Dullstroom. Os brasileiros só não farão duas etapas na África do Sul: a segunda, em abril, e a quinta etapa, em agosto, que coincide com o Sertões.

“A equipe mudou para uma categoria mais forte e ainda mais disputada, com um carro completamente atualizado, e que a partir do meio do ano terá um novo motor”, destacou Baumgart.

Atualmente com o V8 de 5 litros do Mustang, o novo Ford Ranger passará a contar com o V6 de 3,5 litros turbo do Ford GT – será o primeiro T1 FIA com motor a gasolina a contar com turbo na competição. O novo propulsor, no entanto, segue em desenvolvimento pela equipe.

Para Marcos, a subida de categoria é positiva do ponto de vista da experiência. “Corremos o Sertões nos últimos seis anos com carros dessa especificação T1 FIA. Então é muito bom poder andar com esse carro por mais tempo. Ele oferece mais recursos, é mais forte e mais resistente. É tudo o que um piloto quer”, finalizou.

Ponta Grossa

Ponta Grossa terá neste sábado e domingo a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada na Terra.

Guilherme Salas

O jovem piloto Guilherme Salas (Americanet) foi anunciado na sexta-feira como o novo piloto da equipe KTF Sports para a temporada 2020 da Stock Car.

Fórmula 1

A pré-temporada da Fórmula 1 terminou sexta-feira com a segunda rodada de testes coletivos no Autódromo de Barcelona, na Espanha. O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o mais rápido do último dia, com o tempo de 1m16s196. Em segundo se classificou Max Verstappoen (Red Bull), com 1m16s269; 3º) Danmiel Ricciardo (Renault), 1m16s276; 4º) Charles Leclerc (Ferrari), 1m16s360; 5º) Lewis Hamilton (Mercedes), 1m16s410; e 6º) Esteban Ocon (Renault), com 1m16s433.