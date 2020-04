Brasileiro e Copa Brasil de Kart têm novas datas

Um novo cenário para o esporte mundial está sendo desenhado diante da crise mundial de saúde pública, com a pandemia de coronavírus. Todos os segmentos estão se reinventando e, mais do que isso, trabalhando na busca de soluções viáveis para que os impactos, inevitáveis, sejam os menores possíveis.

Nesse sentido, após a determinação da CIK/FIA de adiar o Mundial de Kart do Brasil, para 2021, a CNK (Comissão Nacional de Kart), órgão da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) se reuniu com as federações estaduais, os clubes e os principais fornecedores de forma a redesenhar o calendário das competições nacionais/internacionais da temporada 2020.

Diante da situação, a CBA achou por bem alterar a data de suas competições. O novo calendário mantém o Campeonato Sul-Americano de 2 a 5 de setembro, no Velopark, no Rio Grande do Sul. O Campeonato Brasileiro vai de julho para de 7 a 19 de dezembro, no Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo; e a Copa Brasil, que estava marcada para outubro, será de 22 a 27 de fevereiro, em Londrina, no norte do Paraná.

A CNK informa que a 22ª Copa Brasil de Kart, apesar da realização na última semana do mês de fevereiro do ano que vem, faz parte do calendário esportivo de 2020 e, dessa forma, os pilotos deverão usar suas cédulas desportivas 2020 em suas respectivas categorias.

“Estamos em um momento mundial jamais vivenciado por nós e, diante de um cenário ainda de incertezas, procuramos algumas soluções capazes de manter o nosso calendário de competições nacionais e internacionais no Brasil. Tivemos 100% em mente a importância e a manutenção das competições regionais e estaduais que precisam de datas e espaço para, também, se redesenharem após o período de isolamento social. Com calma e muito diálogo, onde envolvemos as federações, a associação dos pilotos, os clubes e os principais fornecedores, acredito que conseguimos chegar a um calendário factível e que nos permitirá manter os grandes eventos que realizamos nos últimos anos”, comentou Pedro Sereno, presidente da CNK.

Cascavel

Em Cascavel, o Autódromo Zilmar Beux e o Kartódromo Delci Damian só serão liberados para treinos quando a prefeitura diminuir as restrições de isolamento. Quando isso acontecer, terão que seguir as normas estabelecidas pela Comissão Médica da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), que é somente um mecânico e um auxiliar por piloto, uso de máscaras e álcool em gel a disposição no boxe. Normalidade mesmo só depois que todas as restrições das autoridades de saúde dos municípios, dos estados e do Ministério da Saúde sejam suspensas.

Mundial

A CIK (Comissão Internacional de Kart), órgão da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), anunciou ontem que o Kartódromo do Algarve, em Portimão, Portugal, irá sediar o Campeonato Mundial de Kart deste ano, que seria disputado em outubro no Brasil. A data também foi alterada. Passa a ser de 5 a 8 de novembro, uma semana depois do previsto para o Brasil. O Brasil está mantido como sede para o Mundial de 2021.

Felipe Massa

O CIK/FIA tem como presidente o brasileiro Felipe Massa, que anunciou outras mudanças no kart mundial. A terceira etapa do Europeu OK Júnior e OK, marcada para Wackersdorf (Alemanha) de dias 28 a 31 de maio, foi adiada para de 10 a 13 de setembro. Já as rodadas do Europeu KZ e KZ2 e do Troféu Academia marcadas para Genk, na Bélgica, também foram remarcadas e passaram de 18 a 21 de junho para 3 a 6 de setembro.

Mundial KZ

Já o Mundial KZ, a International Super Cup, a última etapa do Troféu Academia e a Historic Super Cup, antes marcadas para 10 a 13 de setembro em Lonato, na Itália, serão disputadas de 1º a 4 de outubro, no mesmo local.