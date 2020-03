Brasileiro de Rali começa neste sábado

Começa neste sábado o Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. A primeira prova do ano será disputada em Pomerode (SC), valendo também pela etapa de abertura do Campeonato Gaúcho. A prova marca o retorno da cidade catarinense ao calendário nacional do rali. A temporada brasileira deste ano terá cinco etapas, a serem disputadas em 13 e 14 de março, em Pomerode (SC); 18 e 19 de abril, em Estação (RS); 28 a 31 de maio, em Erechim (RS); 19 e 20 setembro, em Rio Negrinho (SC); e 7 e 8 de novembro, em Curitiba (PR).

