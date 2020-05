Brasileiro de Kart terá inscrições em outubro

Em meio a muitas incertezas diante da pandemia do coronavírus, a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), através da CNK (Comissão Nacional de Kart), tem trabalhado diante de diferentes cenários para determinar como serão realizadas as suas competições previstas para a temporada 2020.

Nesse sentido, após ter anunciado as novas datas para a competição, a CNK divulgou os demais detalhes que envolvem a competição. Dentre alguns importantes detalhes do documento, o que mais chama a atenção são a redução dos valores de inscrição, mesmo em relação a 2019, bem como o agrupamento de algumas categorias e o número mínimo de inscritos para a realização do campeonato.

O processo de inscrições para o 55º Brasileiro de Kart será aberto no dia 1º de outubro por meio de formulário on-line no site da entidade (cba.org.br). A taxa de inscrição será dividida em dois lotes, sendo o primeiro deles válido até 4 de novembro e o segundo, a partir de 5 de novembro. Os inscritos no primeiro lote deverão pagar o preço de R$ 895 (Mirim e Cadete) ou R$ 1.795 (demais categorias). Os valores do segundo lote serão de R$ 1.165 (Mirim e Cadete) ou R$ 2.340 (demais categorias). O terceiro lote de inscrições deixará de existir.

Cabe ressaltar que, diferente dos anos anteriores, os pilotos terão que obrigatoriamente efetuarem o pagamento da inscrição no ato do preenchimento do formulário por meio de cartões de débito ou crédito. Assim, somente serão computadas as inscrições efetivamente pagas.

Três cenários

Devido à situação pandêmica em que o planeta se encontra, a CNK determinou que, findadas as inscrições do primeiro lote, no dia 5 de novembro, será feita uma apuração dos números e, com isso, acontecerão as definições sobre o formato do campeonato. As categorias com menos de dez pilotos inscritos serão automaticamente canceladas e as demais levarão em conta as seguintes condições:

Cenário 1 – Manutenção do campeonato como está programado, na hipótese de um número de pilotos inscritos superior a 300. Ou seja, primeira fase de 7 a 12 de dezembro e, segunda fase, de 14 a 19 de dezembro.

Cenário 2 – Realização do campeonato em uma fase somente, no período de 13 a 19 de dezembro, se o número de pilotos inscritos for inferior a 300;

Cenário 3 – Cancelamento do evento se o número de pilotos inscritos for insuficiente para que o evento seja financeiramente viável.

Importante ressaltar que, na definição por um dos dois primeiros cenários, poderá existir alteração no formato de dias do evento. Assim, não é aconselhável a contratação de serviços logísticos como passagens aéreas e reserva de hotéis.

A decisão definitiva sobre datas e formato do evento será divulgada pela CBA no dia 6 de novembro, impreterivelmente. Cabe ressaltar que, no infeliz caso de cancelamento do evento, os valores de inscrições já pagos serão ressarcidos aos competidores.

Categorias e fases

Diante da incerta situação da economia global e visando a uma otimização das atividades do Brasileiro de Kart, a CNK determinou o agrupamento de algumas categorias bem como definiu quais as classes irão competir em cada uma das fases. Cabe salientar que, independente de competirem no mesmo grid, cada categoria seguirá na íntegra o seu regulamento conforme o RNK 2020.

A primeira fase terá a disputa das categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, F-4 Graduado e F-4 Sênior (agrupadas), Codasur, Internacional OK (sorteado) e OK (CIK).

Já a segunda fase terá as categorias KZ Graduado/KZ Sênior (agrupadas), Novato, Sênior, Graduados B e Graduados A (agrupadas), Sênior A, Super Sênior/Super Sênior Master (agrupadas), Codasur Júnior, F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Master (agrupadas) e OK Júnior.