Brasileiro de Kart: Primeiras finais neste sábado

Neste sábado (20), a partir das 8h, pelo menos 200 pilotos disputam as finais da primeira fase do 54º Campeonato Brasileiro de Kart, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Às 12h20 ocorrerá a cerimônia oficial de abertura do evento, com uma homenagem da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) à Prati-Donaduzzi pelo incentivo ao esporte motor.

No fim da tarde, os cinco mais rápidos das nove categorias serão premiados: F4 Sênior, F4 Graduado, Mirim, Júnior, Super F4, Cadete, Júnior Menor, Codasur e KZ Sênior. O campeão da Codasur estará credenciado para participar do Mundial de Kart, marcado para setembro, na Finlândia. Na segunda-feira (22), pela manhã, começa a segunda fase do campeonato com a participação de mais de 200 pilotos.

O campeonato

As disputas começaram na última segunda-feira (15) com atividades administrativas, lacração de equipamentos e sorteios de pneus. Na terça-feira (16), foram ouvidos os primeiros roncos dos motores, quando efetivamente foram abertos os treinos livres. Nos primeiros dias, o objetivo dos times foi entender o traçado, quais os pontos de frenagem e ultrapassem. Agora, acreditam estar prontos para a grande final.

Segundo os organizadores, a competição já se mostrou um verdadeiro sucesso. Não houve contratempo de pista e uma arena completamente decorada, estruturada para competidores e público são alguns dos principais diferenciais do evento.