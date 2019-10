Brasileirão Série B: Bragantino não vence o América-MG como visitante há sete anos

A cada rodada é uma decisão em busca pelo título! O Bragantino visita o América-MG nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no estádio do Independência, em jogo de encerramento da 27ª rodada do Brasileirão Série B, e quer manter longo tabu jogando na casa do rival. Quem vai levar a melhor? Em quem você aposta?

No período de 2013 e 2019, as equipes se enfrentaram três vezes no estádio do Independência, e o América-MG acumula duas derrotas e um empate. O aproveitamento do clube mineiro é de apenas 10%.

A última vitória do América-MG sobre o Bragantino no Independência foi no dia 13 de julho de 2012, pela 7ª rodada do Brasileirão. Os gols do triunfo por 3 a 2 foram marcados por Rodriguinho, Boiadeiro e Bruno Meneghel. Léo Jaime anotou os dois gols do Braga no jogo.

Atualmente, o Bragantino é o líder do Brasileirão Série B com 54 pontos conquistados em 26 jogos, enquanto o América-MG ocupa a sexta posição do nacional com 38 pontos. A vitória é fundamental para o Massa Bruta disparar e o Coelho encostar no G4.

RETROSPECTO GERAL

América-MG x Bragantino já se enfrentaram cerca de 14 vezes na história do futebol nacional. De acordo com o site Ogol, são oito triunfos do Coelho contra quatro vitórias do Massa Bruta, além de dois empates. Ao todo, foram 20 gols dos mineiros e 13 tentos dos paulistas

O último duelo entre os times no primeiro turno do Campeonato Brasileiro terminou com resultado positivo do Bragantino. O time de Bragança Paulista venceu pelo placar de 2 a 0.

POR QUE APOSTAR NO AMÉRICA-MG?

– O América-MG ganhou 3 jogos consecutivos em casa.

– Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias do Coelho e apenas um revés

POR QUE APOSTAR NO BRAGANTINO?

– O Bragantino não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos.

– O Bragantino tem uma sequência de vitórias de 4 jogos.

– O Bragantino tem o melhor ataque do Brasileirão Série B: são 48 gols em 26 jogos.

EM QUEM VOCÊ APOSTA?

O Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, aponta o Bragantino como favorito a triunfar no embate pela campanha acima da média na Série B.

A vitória do Massa Bruta está cotada em 2.42, o empate por qualquer número 3.-6 O resultado positivo da equipe do Coelho tem potencial para multiplicar em 2.82 o valor da sua aposta no azarão do jogo.

Outra forma de lucrar com o jogo da Série B é tentando cravar o Resultado Exato do Jogo. Investir no triunfo do Coelho, por exemplo, por 2 a 0 pode pagar 12.06 e um palpite no resultado positivo do Braga por 1 a 0 dá lucro de 6.17.

