BRASILEIRÃO | São Paulo recebe Vasco de olho na dupla Grenal

Sem vencer há quatro partidas, com duas derrotas no Morumbi (para Fluminense e Athletico-PR) e dois empates fora de casa (com Santos e Ceará), o São Paulo, sexto colocado, recebe o Vasco, 11º colocado, nesta quinta-feira (28), às 20h30, no Morumbi, tentando se recuperar e dar um pouco de paz para o técnico Fernando Diniz (foto), que já foi jogador treinado por Vanderlei Luxemburgo (atual Vasco) e no momento é o nome da diretoria não só para completar esta temporada, mas também para 2020. Entretanto, mais do isso, o Tricolor encara o Cruzmaltino em busca de elevar o moral para as duas próximas rodadas, nas quais enfrentará a dupla Grenal, adversária por vagas no G4: desafiará o quarto colocado Grêmio domingo (1º) e receberá o sétimo colocado Internacional na quarta-feira (4), pela penúltima rodada. Na última, dia 8 (domingo), visitará o CSA em Alagoas.