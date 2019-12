Brasileirão: Penúltima rodada começa hoje com muitas definições em jogo

Rio de Janeiro – Com importantes situações já definidas, mas com outras igualmente grandes em jogo, a 37ª e penúltima rodada do Brasileirão 2019 começa nesta quarta-feira (4) com Athletico-PR x Santos, às 19h, na Arena da Baixada.

O duelo opõe duas equipes que se destacaram ao longo deste ano e que já pensam em 2020. Garantidos na fase de grupos da Libertadores, os rivais devem fazer um confronto aberto. Tudo porque o Peixe pode confirmar a vice-liderança nesta rodada, numa posição além das expectativas por conta de seu elenco enxuto em relação a rivais como Palmeiras e São Paulo, enquanto o Furacão, que se despede da torcida na temporada, pode chegar ao G4 da classificação. Isso depois de conquistar a Copa do Brasil e jogar “tranquilo” durante boa parte do Brasileirão.

ALVINEGROS

Às 19h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), será a vez dos alvinegros Atlético-MG e Botafogo duelarem tranquilos, pois se livraram do rebaixamento na última rodada. O Galo no fim de semana, ao vencer o Corinthians, já o Glorioso no encerramento da rodada, na noite de segunda-feira (2), com a vitória do Vasco sobre o Cruzeiro.

ALVINEGROS 2

Também às 19h30 e num duelo entre alvinegros, mas no Castelão, em Fortaleza (CE), Ceará e Corinthians farão confronto decisivo para pretensão de ambos. O time da casa luta contra o rebaixamento e os visitantes por uma vaga na Libertadores, ainda que na fase preliminar. Com Avaí, Chapecoense e CSA rebaixados, a última vaga está entre Ceará e Cruzeiro, com chance maior de o time mineiro cair.

Rebaixados

Num confronto de rebaixados, Chapecoense e CSA medem forças às 21h em Santa Catarina. Ambos tiveram a queda decretada na última rodada. O time catarinense caiu ao ser derrotado pelo Santos e a equipe alagoana ao perder para o Bahia. A queda do CSA, entretanto, é “virtual”, pois ao máximo pode chegar à mesma pontuação do Ceará, primeiro fora do Z4, mas para escapar teria de tirar 24 gols de diferença de saldo para o Vozão, além de vencer os dois próximos jogos e contar com tropeços de Ceará e Cruzeiro nas rodadas finais.

Duelo de seis pontos

Já às 21h30 o duelo entre São Paulo x Internacional é daqueles considerados de seis pontos. Na sexta posição, no limite para ingressar na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor tem apenas três pontos a mais que o Colorado, sétimo colocado. Uma vitória do time gaúcho inverterá as posições na tabela de classificação a uma rodada do fim. No domingo (8), o Internacional se despedirá do campeonato em casa contra o Atlético-MG e o São Paulo como visitante diante do CSA.