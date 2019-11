Brasileirão: Flamengo enfrenta Bahia em contagem regressiva ao título

Rio de Janeiro – Em busca de 13 pontos – ou quatro vitórias e um empate – para ser campeão brasileiro em 2019 sem depender de ninguém, o Flamengo recebe o Bahia neste domingo, às 18h deste domingo (10), no Maracanã, em contagem regressiva para soltar o grito de campeão. O jogo deste fim de semana é válido pela 32ª rodada.

Com sete rodadas e oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, o Rubro-Negro carioca pode comemorar antes ainda o título, basta o tropeço principalmente do Verdão neste sábado.

Caso o Palmeiras, que tem 66 pontos, vença todas as sete partidas restantes no campeonato, chegará a 87 pontos, com 26 vitórias. Já o Flamengo pode chegar a 87 pontos sem depender de ninguém daqui a cinco rodadas, e com 27 vitórias.

O fato curioso é que justamente quando poderá comemorar o título, na 36ª rodada, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, dia 1º de dezembro.