Brasileirão: Empolgado e diante de um rival otimista, Palmeiras desafia Bahia

Salvador – A 33ª rodada do Brasileirão será realizada neste fim de semana com status de ainda mais decisiva depois do empate entre Flamengo e Vasco, no meio de semana. Isso porque o clássico foi por partida antecipada da próxima rodada e a igualdade impossibilitou o Rubro-Negro carioca de ser campeão antecipado neste domingo (17), quando desafia o Grêmio em Porto Alegre, às 16h. No mesmo dia e horário, Bahia e Palmeiras fazem um duelo interessante, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Verdão, vice-líder a 11 pontos do Fla, mas com um jogo a menos realizado, pode ver a diferença cair para cinco pontos a quatro rodadas do fim do campeonato, e isso com um confronto direto marcado para a 36ª rodada.

Para isso, o Palmeiras precisa vencer o Bahia agora e o Grêmio no próximo domingo (24), em casa, além de o Flamengo perder para o Tricolor gaúcho neste fim de semana, num confronto que reedita a semifinal da Libertadores que os gremistas, goleados por 5 a 0 no Rio, demorarão para digerir e estão impacientes em busca da revanche.

Para as contas palmeirenses darem certo e o campeonato ganhar emoção na reta final, o Verdão, que está a uma vitória da Libertadores 2020, precisa manter um jejum que incomoda o torcedor do Tricolor de Aço, que está otimista em findá-lo. O Bahia não vence há seis rodadas no Brasileirão, há cinco jogos em casa e há 31 anos o adversário deste domingo. O último triunfo como mandante sobre o time paulista foi em 1988, na campanha do bicampeonato brasileiro.