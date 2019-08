Brasileirão: Atlhetico e São Paulo fazem confronto direto

Curitiba – Athletico-PR e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto isolado pelo Campeonato Brasileiro. É que a partida é válida ainda pela 13ª rodada, realizada há 15 dias, quando o Furacão estava no Japão para disputar a Levain Cup.

Separados por cinco pontos na tabela de classificação, os rivais encaram o jogo como um confronto direto pelas primeiras posições. O Tricolor paulista é o quinto colocado com 27 pontos, mesmo número do quarto colocado Atlético-MG, e tenta chegar à mesma pontuação do vice-líder Palmeiras e do terceiro colocado Flamengo. Já o Rubro-Negro paranaense é o oitavo colocado, com 22 pontos, a cinco do Corinthians, que fecha o G6. O líder Santos tem 32.

Com o fator casa como trunfo, o Athletico conta ainda com a possibilidade de ter em campo a mesma formação da partida do fim de semana, quando venceu o Atlético-MG. Assim, o lateral-esquerdo Adriano e o meia Thonny Anderson devem seguir entre os titulares. Já a novidade pode ser o atacante uruguaio Juan Boselli, devidamente regularizado.

No São Paulo, os veteranos Daniel Alves e Juanfran, que estrearam no fim de semana, na vitória sobre o Ceará, devem ir a campo para ganharem ritmo de jogo. Já Bruno Alves e Everton, suspensos, estão fora, enquanto Alexandre Pato é dúvida.