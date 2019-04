Brasileirão: Athletico recebe Vasco com força máxima na 1ª rodada

Curitiba – Aliviado por ter cumprido a programação de ter se classificado com antecedência às oitavas de final da Libertadores, graças ao empate entre Tolima e Boca Juniors, o Athletico Paranaense estreia no Brasileirão com força máxima neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada.

O alívio do Furacão é porque a classificação na competição nacional se deu mesmo com a derrota na Bolívia para o Jorge Wilstermann. Assim, o técnico Thiago Nunes pode focar exclusivamente na Série A, competição pela qual terá três jogos antes de desafiar o Boca Juniors pela última rodada da Libertadores, no dia 9 de maio, na Argentina.

Além do Vasco, o Athletico terá pela frente o Fortaleza, na quarta-feira (1º), no Ceará, e a Chapecoense, no dia 5, em Santa Catarina. A ideia é “rodar” o elenco nos próximos jogos, para retornar às disputas continentais sem desgaste físico.

“O nosso foco é disputar o máximo de jogos possíveis com a nossa equipe que tem mais entrosamento, que joga há mais tempo junta. Para domingo a ideia é colocar em campo o que a nossa equipe tem de jogadores mais adaptados a nossa ideia de jogo. E por ser jogo em casa, temos que tentar ao máximo vencer”, disse Nunes.

Assim, o Rubro-Negro só deverá ter a uma mudança em relação ao jogo na Bolívia: o retorno do zagueiro Thiago Heleno na vaga que deverá ser liberada por Paulo André.