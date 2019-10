Brasileirão: Athletico recebe Palmeiras de olho em “passo a mais” na tabela

Curitiba – De volta ao caminho das vitórias depois do triunfo de virada sobre o Fluminense em pleno Maracanã, no meio de semana, o Athletico Paranaense volta para casa para receber o Palmeiras neste domingo, às 19h, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O Furacão está na nona colocação da tabela de classificação, com 38 pontos, a três dos rivais imediatamente anteriores na tabela, Bahia e Grêmio. Já o Palmeiras, que vem de vitória sobre a Chapecoense, é o vice-líder, com 53 pontos – a oito pontos do líder Flamengo.

Para o retorno à Baixada, onde foi derrotado pelo Flamengo em sua última exibição, o Furacão segue sem contar com o lateral-direito Jonathan, o zagueiro Lucas Halter e o meia-atacante Nikão, lesionados. Em contrapartida, o técnico Tiago Nunes conta com o retorno do zagueiro Thiago Heleno, de volta de suspensão.

No Verdão, que precisa vencer para não perder o líder de vista, o técnico Mano Menezes não conta com o lateral-esquerdo Victor Luis, que não atua pela equipe desde 17 de agosto. É que ele esteve no banco de reservas na última rodada e foi expulso mesmo sem entrar em campo.