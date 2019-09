Brasileira que narra jogos para o filho cego também é premiada

Milão – A brasileira Silvia Grecco, mãe do palmeirense Nickollas, também foi premiada na noite festiva da Fifa em Milão. Ela recebeu o Fifa Fan Award, concedido aos torcedores que se destacam no ano. Devido à deficiência visual do garoto, Silvia o acompanha em jogos do Palmeiras e narra cada lance da partida para ele.

A brasileira concorreu ao prêmio junto com a torcida holandesa da Copa do Mundo de Futebol Feminino e contra o uruguaio Justo Sánchez.

“Eu estive vários anos com o Nickollas no estádio. Depois que aconteceu tudo isso, eu percebi o quanto a gente foi invisível em alguns anos. E aí eu me perguntei: por que toda essa visibilidade hoje? Passei a acreditar que isso é uma missão para falar não só em nome do meu filho, mas de todos. Eles precisam desta oportunidade. Eles podem tudo, mas precisam de oportunidade. O futebol é tão transformador… Ele transforma a vida do meu filho”, disse Silvia após receber a honraria.