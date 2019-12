Brasil X Paraguai: Ponte ganha sistema de monitoramento inteligente

Foz do Iguaçu – A fronteira mais movimentada do Brasil, por onde passam diariamente cerca de 100 mil pessoas e 40 mil veículos, ganhará um importante reforço no controle aduaneiro. A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e o INDT (Instituto de Desenvolvimento Tecnológico) iniciam as operações do Fronteira Tech na Ponte Internacional da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Cidade do Leste, no Paraguai. O lançamento do projeto será segunda-feira (16), às 14h30, na Aduana da Ponte Internacional da Amizade.

Na entrada e na saída da Aduana e ao longo da Ponte da Amizade estão sendo instalados 70 equipamentos inteligentes com capacidade de fazer reconhecimento facial e identificar placas de veículos.

A iniciativa promove o uso de tecnologias digitais com foco na segurança pública. O software de inteligência artificial identifica padrões e gera dados que ajudarão no combate a crimes como contrabando, descaminho e tráfico de drogas e armas. Se um carro for roubado e passar pelo local, o sistema é capaz de identificar rapidamente a placa e emitir um alerta. O mesmo ocorre com a identificação facial para procurados da Justiça, por exemplo.

A expectativa é de que o projeto possa ser replicado em outras aduanas brasileiras de fronteira, em postos da Polícia Rodoviária Federal, em municípios com elevados índices de criminalidade ou mesmo na segurança de empresas e parques industriais. O investimento na aquisição, instalação e operação dos equipamentos e softwares na Ponte da Amizade é de R$ 5 milhões.

Leia também: Itaipu repassa para Batalhão de Fronteira as instalações da Base Náutica de Entre Rios do Oeste