Brasil em busca do 7º mundial

A seleção brasileira Sub-20 feminina de vôlei já está no México, onde disputará mais um mundial da categoria. As cidades de León e Aguascalientes serão as sedes da competição de 12 a 21 de julho. São 16 equipes divididas em quatro grupos.

A seleção do Brasil tem um bom retrospecto em campeonatos mundiais nessa categoria. As brasileiras acumulam 13 medalhas ao longo da história da competição (seis ouros, cinco pratas e dois bronzes). Na edição passada, em 2017, também no México, as brasileiras ficaram na quinta posição. A última vez que as meninas do Brasil subiram ao lugar mais alto do pódio foi na Tailândia, em 2007.

A estreia brasileira será nesta sexta-feira (12) frente à República Dominicana, às 19h30 (horário de Brasília). O Brasil está no Grupo D, com República Dominicana, Japão e Ruanda.