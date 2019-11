Brasil conhece caminho rumo aos Jogos de Tóquio

Rio de Janeiro – As seleções brasileiras conheceram nessa quarta-feira (27) os caminhos para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. As meninas jogarão o torneio classificatório em Bourges, na França, ao lado das francesas, da Austrália e de Porto Rico. Três seleções se classificam para os Jogos Olímpicos. No masculino, a seleção brasileira jogará em Split, na Croácia, diante dos croatas e tunisianos na primeira fase. Caso avance para a semifinal da sede, o Brasil poderá enfrentar México, Alemanha ou Rússia. Apenas o campeão vai para Tóquio 2020.

O sorteio da Fiba (Federação Internacional de Basquete) foi realizado na sede da entidade, em Genebra, na Suíça, e a Confederação Brasileira foi representada pelo diretor executivo Marcelo Sousa.

O Pré-Olímpico Mundial será jogado de 6 e 9 de fevereiro no feminino e de 23 a 28 de junho no masculino. No feminino, serão 16 seleções, em quatro grupos, com três vagas em cada um para a Olimpíada. Como Japão e EUA jogam e já estão classificados para Tóquio, nos seus grupos teremos apenas dois classificados. Já no masculino, são 24 países, em quatro grupos com seis seleções em cada. As chaves são divididas em Grupo A e B, com cruzamento e formato de mata-mata, somando quatro vagas para os Jogos Olímpicos.

Treinadores avaliam os grupos

Treinador da equipe masculina do Brasil, o croata Petrovic deixou claro que não queria enfrentar a Sérvia em Belgrado. E o sorteio o ajudou. O Brasil caiu com Tunísia e pegou a Croácia como sede. Na primeira fase, o país precisa vencer um desses dois jogos para avançar à semifinal do Pré-Olímpico. Do outro lado, México, Alemanha e Rússia vão brigar pelos outros dois postos nas semifinais. Os vencedores das semifinais decidem o campeão do Pré-Olímpico e o classificado para Tóquio 2020.

“Não entramos no grupo da Sérvia e essa era a minha preocupação inicial. Jogar contra a Sérvia, em Belgrado, é uma missão quase impossível. É uma coisa boa não jogarmos lá. Eu tenho muita experiência de jogar esses torneios pré-olímpicos. É um torneio muito curto, de uma preparação muito curta e não podemos nos equivocar na forma de jogar. Brasil tem a chance de ganhar esse torneio em Split”, garantiu.

Já no feminino, o Brasil caiu no mesmo grupo de Austrália e França, que estiveram entre as quatro melhores seleções no último Mundial. Porto Rico completa a chave. São três vagas na Olimpíada e basicamente o Brasil precisa de uma vitória para se garantir nos Jogos Olímpicos. Este ano, a seleção feminina enfrentou as portorriquenhas em duas oportunidades, no Pan de Lima e na AmeriCup, e venceu em ambas: 64 a 58 e 95 a 66.

“Temos de aguardar a confirmação dos confrontos após o sorteio. Teoricamente, pela colocação ali, o nosso primeiro jogo seria contra Porto Rico. Mas eu sempre vou preparar as minhas equipes para vencer todos os jogos, independentemente do adversário”, disse o técnico José Neto.

A seleção feminina vive um ano de 2019 iluminado. Venceu o Pan de Lima, acabando com um jejum que vinha de 1991, foi bronze na AmeriCup e venceu a Argentina em Bahía Blanca para se classificar para o Pré-Olímpico Mundial.