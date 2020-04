BPFron prende homem com mandado de prisão em aberto durante Operação Hórus em Cascavel

Na tarde desta sexta-feira (17) Policiais Militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), realizavam patrulhamento na cidade de Cascavel-PR, durante Operação Hórus, quando abordaram um homem de 38 anos.

O homem possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara da Família e Sucessões da comarca de Cascavel. Ele foi preso e encaminhado aos procedimentos legais cabíveis.

A OPERAÇÃO HÓRUS faz parte do Programa V.I.G.I.A. sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais. Ela é realizada de forma integrada pela Receita Federal do Brasil (RFB),Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública (FNSP)e Exército Brasileiro (EB) com apoio da Secretaria de Operações (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.