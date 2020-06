BPFron apreende veículo recheado de cigarros paraguaios em Assis

Policiais Militares do Pelotão de Operações com cães do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) apreenderam nesta sexta-feira (12), um veículo Toyota Hillux carregado de cigarros de origem paraguaia em Assis Chateaubriand.

A apreensão foi realizada durante uma ação da Operação Hórus em patrulhamento em Assis Chateaubriand- PR, os policiais tentaram abordar o veículo Toyota Hillux, que não obedeceu ordem de parada.Após breve acompanhamento tático a equipe perdeu o contato visual com o veículo.

A equipe realizou um patrulhamento nas proximidades e visualizou um indivíduo correndo e pulando um muro. Após abordagem dele, foi encontrado no bolso de sua calça uma chave da marca Toyota, e aproximadamente R$21.500 em dinheiro e R$800 em cheque. O abordado confessou que havia abandonado um veículo Hillux nas proximidades, carregado com cigarros.

Os policiais se deslocaram até o veículo. Diante do flagrante, o veículo com os cigarros e o indivíduo foram encaminhados para as demais providências.

A Operação Hórus é realizada de forma integrada entre forças de segurança e fiscalização. A operação faz parte do Programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.