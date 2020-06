BPFron apreende R$ 2.200 milhões em cigarros contrabandeados em ação da Operação Hórus

Policiais Militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) apreenderam na madrugada desta segunda-feira (22), durante ações da Operação Hórus um caminhão carregado com 850 caixas de cigarros contrabandeados no interior de Entre Rios do Oeste.

A ação teve início quando em patrulhamento no município de Entre Rios do Oeste-PR, os policiais avistaram um caminhão saindo de uma área de mata que é conhecida por ser utilizado para o transbordo de contrabando e ao tentarem realizar a abordagem o condutor iniciou fuga com o veículo realizando manobras perigosas, forçando ultrapassagens, trafegando pela contra mão de direção no perímetro urbano e investindo com o veículo contra a equipe policial.

Nas proximidades do Lago de Itaipu o motorista abandonou o veículo e evadiu-se em meio a mata e não foi mais localizado. Ao retornar no local próximo de onde iniciou o acompanhamento foram encontradas em meio a mata 850 caixas de cigarros vindas do Paraguai.

Está ação causou um prejuízo de aproximadamente R$ 2.200 milhões aos criminosos envolvidos.

A Operação Hórus é realizada de forma integrada entre forças de segurança e fiscalização e defesa. A operação faz parte do Programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Disque denúncias do BPFron +55 (41) 9106-6815.