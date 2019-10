Botafogo-SP goleia a Ponte Preta e entra no G-4 da Série B

O Pantera está de olho na Série A do Brasileirão! Neste sábado (5), o Botafogo-SP recebeu a Ponte Preta em Ribeirão Preto (SP), se impôs dentro de casa e goleou por 4 a 1, subindo para a quarta colocação. Além do triunfo botafoguense, Paraná, Brasil-RS e Londrina também venceram na 26ª rodada da Série B. Veja o que rolou.

Confira como está a classificação da Série B!

Botafogo-SP 4 x 1 Ponte Preta

Botafogo-SP e Ponte Preta abriram os jogos de sábado válidos pela 26ª rodada da Série B. Em Ribeirão Preto (SP), o Pantera bateu a Ponte por 4 a 1, voltou a vencer depois de três jogos e entrou no G-4 da Série B.

Intenso no primeiro tempo, o Botafogo-SP saiu vencendo por 3 a 0. Marlon Freitas abriu o placar logo aos dois minutos. Mantendo o ritmo, os donos da casa ampliaram aos 16 minutos, em chute cruzado de Murilo Henrique. Mais tarde, já nos acréscimos, Roger fez pênalti ao puxar a camisa de Marlon Freitas. O Próprio Marlon cobrou e fez o terceiro. Na etapa final, Roger marcou aos 20 o gol de honra da Macaca. Mas, cinco minutos depois, Paulo anotou o quarto e deu números finais ao placar.

Com o resultado, o time de Ribeirão Preto (SP) sobe para a quarta colocação na tabela, agora com 39 pontos. Já a Ponte aparece em 11º, com 35 somados.

Paraná 2 x 0 Coritiba

Após quatro rodadas em jejum, o Paraná voltou a triunfar na Série B. E foi logo no clássico frente ao Coritiba. No Durival Britto, o Tricolor bateu o Coxa por 2 a 0 e ganhou posições na tabela da Série B.

Paraná vence o clássico com o Coritiba por 2 a 1 no Durival Britto

Créditos: Geraldo Bubniak/Site oficial Paraná

Os donos da casa mataram o jogo ainda na primeira etapa. Aos 10, Jenison ganhou de Sabino no alto e abriu o placar no Durival Britto. Dois minutos depois, Romércio cometeu pênalti em Jenison. Na cobrança, Bruno Rodrigues bateu rasteiro e deslocou o goleiro.

Com o resultado, o Paraná sobe para a sétima colocação, com 38 pontos. O Coritiba, ultrapassado pelo rival na tabela, aparece em oitavo, com 37.

Cuiabá 0 x 1 Londrina

Na Arena Pantanal, quem se deu bem foi a equipe visitante. Com gol de pênalti marcado por Léo Passos, o Tubarão fez 1 a 0 sobre os donos da casa. De forma surpreendente, o Dourado finalizou mais de 20 vezes, mas não conseguiu passar pelo goleiro César.

Londrina supera o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal

Créditos: Divulgação/Cuiabá

A derrota mantém o Cuiabá com 35 pontos, caindo para a 11ª colocação. O Londrina, por sua vez, chegou aos 31 pontos, na 15ª posição. A distância agora para o Z-4 é de quatro pontos.

Operário-PR 1 x 2 Brasil-RS

Brasil-RS bate de virada o Operário-PR por 2 a 1 fora de casa

Créditos: João Vitor Rezende Borba/AGIF

Virada no Germano Kruger. Após sair atrás no placar, o Brasil-RS buscou o resultado e bateu o Operário-PR por 2 a 1. A equipe da casa pulou na frente ao 30 minutos, quando Lucas Batatinha abriu espaço dentro da área e mandou para o fundo das redes. Mas, na etapa final, veio a virada do Xavante. O empate nasceu aos 21, com Leandro Camilo. Depois, aos 46, Leandro Camilo fez mais um e deu o triunfo aos visitantes.

Mesmo com a vitória, o Brasil-RS permanece na 12ª colocação, agora com 33 pontos. Já o Fantasma caiu para nono, com 36.