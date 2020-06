BOPE realiza apreensão de aproximadamente 700kg de maconha

Pato Bragado/PR – Na tarde desta segunda-feira (29), mais uma grande apreensão foi realizada por equipes da Polícia Militar, que participam da Operação Hórus, integrada com outras forças de segurança defesa e fiscalização , com apoio da SEOPI (Secretaria de Operações Integradas).

Durante operação policial na zona rural de Pato Bragado, policiais militares do BOPE visualizaram movimentação suspeita em porto clandestino e realizaram aproximação para fiscalização.

Na tentativa de abordagem, os traficantes empreenderam fuga pelo milharal – não sendo encontrados – e abandonaram o carregamento de drogas na embarcação.

No local foram apreendidos 01 embarcação artesanal de fibra equipada com motor de moto 200hp carregada com aproximadamente 700kg de substância análoga à maconha, prejuízo de aproximadamente R$ 700 mil reais ao crime organizado da região

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaira para os procedimentos de praxe.