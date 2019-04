Bombeiros fazem treinamento para atendimento a tentativa de suicídio

Quem passa pelo trecho urbano da BR-277 em Cascavel, nesta segunda-feira (8), pode ver a movimentação de equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel no viaduto que fica sobre a rodovia entre o Trevo Carelli e o trevo que dá acesso ao Bairro 14 de Novembro. O grupo de militares participa de um simulado a atendimento a tentativa de suicídio, que faz parte de um treinamento para o resgate de vítimas nesse tipo de situação.

Resgate

O treinamento é específico para resgate em passarelas e viadutos e teve início no dia 14 de março e termina dia 14 de abril. É ministrado por um oficial da própria corporação especializado nesse tipo de resgate. Além das ações em área externa, são realizados treinamentos dentro do grupamento. As instruções são relacionadas à abordagem e ao auxílio às vítimas.

Ocorrências

O treinamento é periódico. Neste ano, foram registradas 19 chamados de tentativas de suicídio em Cascavel. Em todo o ano passado foram 61.

CVV

Para prevenção de suicídio e apoio emocional existe o CVV (Centro de Valorização da Vida), que é uma associação sem fins lucrativos que disponibiliza voluntários que dão apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar. Os atendimentos são gratuitos e sigilosos, feitos por meio do telefone 188, disponível 24 horas por dia.

Além disso, também é possível procurar ajuda médica e psicológica nos Postos de Saúde da sua cidade.