Bombeiros encontram mais um corpo na área do desastre de Brumadinho

Último dia de trabalho das Forças de Defesa de Israel na área do colapso da barragem em Brumadinho- Foto Divulgação/Embaixada de Israel

Último dia de trabalho das Forças de Defesa de Israel na área do colapso da barragem em Brumadinho- Foto Divulgação/Embaixada de Israel

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou hoje (4) que foi encontrado um corpo de uma vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho (MG).

De acordo com a corporação, no bolso da calça havia um documento de identidade que confere com um dos nomes da lista das pessoas ainda não encontradas após o desastre.

O corpo encontrado na noite de ontem (3) é do sexo masculino e estava praticamente intacto. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte onde a identificação será confirmada.

O Corpo de Bombeiros atua hoje com 152 militares em 24 frentes de trabalho na busca por vítimas da tragédia, que aconteceu em 25 de janeiro deste ano.

Até o momento, 246 mortos foram identificados e outros 24 ainda constam como desaparecidos.