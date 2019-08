Bombeiros e cooperativas do agro discutem legislação

Profissionais do Sistema Ocepar e representantes das cooperativas Frísia, Copagril, Coamo, Cocari, C.Vale, Lar, Cotriguaçu e Integrada participaram nesta semana de uma reunião com o Corpo de Bombeiros, na sede da Ocepar, em Curitiba. A ideia era chegar a um entendimento sobre diversas regras às quais as atividades das cooperativas agropecuárias estão submetidas. O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken e o superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti acompanharam o debate.

Segundo o tenente-coronel Donatti, o encontro com o setor cooperativista é importante para prestar esclarecimentos sobre as mudanças ocorridas na forma de atuação da entidade, advindas da aprovação da Lei 19.449, que trata sobre o poder de polícia administrativa do Corpo de Bombeiros. “Desde o evento ocorrido em abril de 2018, estamos procurando nos reunir com todas as instituições para debater as alterações e a nova forma de atuação do Corpo de Bombeiros na área de prevenção, explicando que a questão da segurança permanece como sempre foi no Estado do Paraná. Porém, a nova lei deu uma oportunidade para o Corpo de Bombeiros, dentro da linha que está sendo adotada pelo governo do Estado, de desburocratizar os processos, de forma que a sociedade consiga desenvolver as atividades econômicas de uma maneira mais ágil”, afirmou.

Ainda de acordo com o tenente-coronel, a receptividade tem sido boa em relação às alterações. “Ainda é tudo muito novo, mas as pessoas estão percebendo que a situação melhorou. O Corpo de Bombeiros está mais acessível. Temos contato direto com as cooperativas, não só com elas, mas com toda a sociedade, todas as instituições e vamos continuar assim. Entendemos que essa nova forma de atuação tem que ter um tempo de maturação. Pode demorar um ano, dois anos, talvez três anos para que toda a sociedade esteja adequada às mudanças. Mas temos plena certeza de que as alterações foram muito boas”, acrescentou.

NPT 27

O encontro na Ocepar discutiu ainda a NPT (Norma de Procedimento Técnico) 27, que estabelece as medidas de segurança para a proteção contra incêndios e explosões em unidades de armazenamento e/ou beneficiamento de produtos agrícolas e insumos. “Quando a NPT 27 foi revista, houve a participação das pessoas que atuam nas cooperativas. Foi uma norma construída em conjunto. Estamos procurando trazer as alterações ocorridas nela e alguns participantes já apontaram as sugestões feitas pelas cooperativas. Então, o Corpo de Bombeiros entendeu que elas eram adequadas, se enquadravam dentro do que procuramos com relação à segurança e foram efetivamente normatizadas”, comentou o Donatti.