Bomba-relógio: só três dos 12 fugitivos são pegos;situação é discutida em reunião

Cascavel – A situação precária e complicada da Cadeia Pública de Cascavel será tema de reunião nesta terça-feira (3) entre representantes políticos e da segurança pública do Município com o secretário de Segurança Pública do Estado, Rômulo Marinho Soares. O assunto já estava na pauta das demandas do Cogesp (Conselho de Gestores de Segurança Pública) antes mesmo da fuga de 12 presos registrada na madrugada de sábado (29).

Em agosto do ano passado, após visita realizada na unidade por vereadores, ficou evidenciada a superlotação do local. Havia cerca de 180 detentos em um espaço onde cabem 16. Na ocasião, a OAB solicitou o fechamento definitivo da unidade e pediu ao Estado que apresentasse um cronograma de ações graduais para retirar os presos.

A reportagem buscou informações sobre a situação junto a OAB e também à Secretaria de Estado de Segurança Pública, mas não houve retorno.

Recapturado

De acordo com o Depen, um dos fugitivos foi recapturado ainda no domingo em Boa Vista da Aparecida, após denúncia de que ele estaria na casa de parentes. Outros dois irmãos também foram recapturados em Boa Vista e foram levados pela polícia de Capitão Leônidas Marques após denúncia.

A fuga dos 12 presos aconteceu depois de eles cortarem uma chapa de ferro que revestia a parede e em seguida abriram um buraco no concreto. Eles fugiram pelos fundos da Cadeia Pública.

O número de detentos que estavam na Cadeia Pública na data da fuga não foi informado.

Outros assuntos

Na reunião em Curitiba, também devem abordados assuntos relacionados à PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) e à PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel), nesse caso de forma geral sobre a estrutura do sistema penitenciário do Município e a necessidade de contratação de servidores para essas unidades.

O funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher e melhorias na estrutura física e humana do local também serão expostos no encontro.