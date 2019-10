Boi no rolete poderá ser servido à la carte em restaurantes de Marechal Rondon

O Festival Nacional do Boi no Rolete é realizado no mês de julho. Objetivo é que o prato seja servido durante todo o ano no município.

O desafio é grande. Servir boi assado no rolete durante o ano todo no município. Em uma das oportunidades em que o vice-governador do Estado, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio e do Conselho do Sebrae, esteve em Marechal Cândido Rondon, este foi instigado pelo Conselho Municipal de Turismo e Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a colaborar nesta questão, utilizando a estrutura e tecnologia disponível no sistema para poder criar o prato e servi-lo à la carte nos restaurantes do município. O boi no rolete seria um dos pratos presentes nos cardápios, para que os clientes possam escolhê-lo e seja preparado na hora.

Na tarde desta quarta-feira(16), foi realizado um encontro na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo para tratar detalhes sobre este assunto. Estiveram presentes o secretário Sérgio Marcucci, o presidente do Sindicomar e representante da Fecomércio no município, Ademar Bayer, a gerente do Senac em Marechal Rondon, Éverton Denoni, a instrutora gastronômica do Senac, Danieli Schneider, a técnica de relações com o mercado do Senac, Franciele de Oliveira, e Gerson Rehm, que é profissional especialista em carnes.

Na reunião, foram discutidas formas e detalhes de como o prato pode ser preparado, armazenado e servido. Agora o assunto também será levado para a equipe de analistas do Senac, a fim de que escolham a melhor forma de armazenar o prato (congelamento), a melhor parte bovina a ser utilizada para isso e a melhor forma de ser preparado, para que não perca suas características, como a suculência e sabor.

O objetivo, após tudo isso estar alinhado, é que o Senac ofereça um curso para representantes de restaurantes do município, para que estes possam incluir o Boi no Rolete em seus cardápios e servir o prato para os rondonenses e visitantes. “O desafio é assar o boi no rolete, verificar a parte que melhor se conserva refrigerada, para que possa ser armazenada por certo tempo. Assim, quando o cliente pedir o prato no restaurante, esse deve ser preparado e servido em instantes”, destacou Marcucci.