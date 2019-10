Boca Maldita de Marechal Rondon realiza almoço beneficente neste sábado

A Confraria Boca Maldita e a Associação Os Milionários promovem neste sábado (05) o tradicional almoço da Boca Maldita/Os Milionários, que será realizado na sua 8ª edição. Bastante esperado em Marechal Cândido Rondon pela irreverência e originalidade na exibição de faixas e comentários de ordem política, o almoço é reservado exclusivamente a homens para degustar o prato “língua diabólica ao molho de pimenta fervendo”.

Em visita à imprensa para divulgar o almoço, o eterno presidente da Boca Maldita, Roberto Nassar, enaltece que a confraria foi criada há 15 anos por um grupo de pessoas e vem se solidificando. “Em torno de cinco anos depois de criar a Boca Maldita decidimos pela realização do almoço. Então deixamos um pouco de lado a irreverência, o conforto e as brincadeiras e partimos ao lado solidário para ajudar as pessoas mais necessitadas. Por esta razão nasceu o almoço anual da Boca Maldita, que em pouco tempo agregou a parceria da Associação Os Milionários”, salienta.

Nassar destaca que o almoço, que se tornou tradicional, possui como diferencial o famoso ritual que atrai as pessoas. “Tem a formação da mesa de honra, quebra do troféu que todos gostam de assistir e a homenagem, que desta vez será outorgada ao professor e pastor Carlos Goebel. Em conversa com Jadir Zimmermann e Roberto Carlos Witt (Teti), optamos pelo nome do Carlos Goebel, ele que foi um dos precursores da instalação da Unioeste em Marechal Rondon, já na época da Faculdade de Ciências Humanas (Facimar). Ao ser informado, o homenageado ficou emocionado com o reconhecimento que será prestado e nós também”, expõe.

TRABALHO

Se de um lado as reuniões das manhãs de sábado são cheias de brincadeiras, o almoço tem o seu ritual e os pronunciamentos das autoridades, mas também é marcado pela homenagem a uma liderança, além de ter cunho social. Isso porque o lucro auferido é revertido a uma entidade que presta serviços à comunidade local.

“Conheço a Boca Maldita de Cascavel e Curitiba, então todos os participantes têm esse trabalho voltado à comunidade e nós não somos diferentes. Criamos o almoço com a intenção de reconhecer pessoas que trabalham de forma desinteressada pela comunidade, além de reverter o lucro a uma entidade ou associação. Neste ano vamos doar 100% do lucro à Associação de Recuperação dos Alcoólatras, conduzida pelo bioquímico Leodir Pasetti”, reforça.

RODA DE AMIGOS

Acompanhado pelo vice-presidente Teti, secretário Eno Pedde e pelos membros Arno Kunzler e Elmir Port, Nassar revela que tudo é importante para a Boca Maldita. “A começar pela política local, estadual e nacional. Nós procuramos estabelecer as opiniões sem ofender ninguém, mas quando ocorre alguma violação às vezes tomamos medidas desagradáveis. Temos necessidade de nos encontrar e conversar sobre política e futebol, com a finalidade de emitir qualidade nas opiniões”, prossegue o eterno presidente.

Apesar de estabelecida há 15 anos, a confraria não possui estatuto e nem sequer regimento. “Somos um grupo de pessoas responsáveis e de todas as tendências imagináveis, desde profissionais liberais a empresários, portanto a Boca Maldita é um grupo eclético e quando algumas situações fogem do nosso controle nós buscamos solucioná-las da melhor forma possível”, garante.

PATROCÍNIO

Nassar agradece aos patrocinadores Eno Pedde, Copagril, Allmayer, Frigo Schaedler, Transgiro, Gráfica Modelo 90, SS Artes, Jornal O Presente, rádios Difusora e Educadora, Pão de Ló e Esportiva Caça e Pesca.

Fichas custam R$ 35 e podem ser adquiridas com membros da Boca Maldita e dos Milionários ou através do fone (45) 99972-4925.

Com informações de Jornal O Presente