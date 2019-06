Polícia Civil aguarda identificação do dono de bicicleta apreendida

A Polícia Civil está em busca do proprietário de uma Bicicleta Caloi, cores branca/preta, aro 29, com 21 marchas que foi apreendida no dia 13 de junho na Rua Mato Grosso no Centro de Cascavel.

O homem não comprovou a procedência e levou a suspeita de que a bicicleta seja roubada. Buscas sendo realizadas em registros de boletins de ocorrências.

Eventual vitima que identificar a bicicleta deve comparecer na Policia Civil – 15ª SDP (Subdivisão Policial)- GDE, munido de documentação pessoal e comprobatória da propriedade.