Bichectomia harmoniza o rosto e ajuda a melhorar a mastigação

O procedimento é simples: um pequeno corte no interior da boca, retirada da gordura localizada entre o maxilar e a mandíbula – as bolas de Bichat -, alguns pontos e poucos dias de recuperação. Conhecida como bichectomia, essa pequena cirurgia ficou bastante popular depois que celebridades como Kim Kardashian, Angelina Jolie e Ludmilla admitiram que passaram pelo procedimento.

“Essa é uma intervenção de caráter estético que é indicada para quem quer corrigir a assimetria facial, pois há diminuição do tamanho da bochecha, que esconde o formato do rosto”, explica o dentista Gustavo Menegucci.

Além de equilibrar as proporções, o procedimento também ajuda pacientes que têm dificuldade na mastigação, pois a retirada do excesso de gordura faz com que a pessoa não morda o interior da boca e coma de maneira mais confortável.

A bichectomia ajuda ainda a minimizar a flacidez e a diminuir a papada. “Com o passar dos anos, as bochechas vão adquirindo um formato caído, ao retirar essa bola de gordura do rosto, as maçãs ganham um contorno mais definido e a região do pescoço adquire mais firmeza”, garante o dentista. A cirurgia varia de uma a duas horas e é realizada por dentistas ou cirurgiões plásticos – os únicos autorizados a fazer a bichectomia. A anestesia é local e o paciente não precisa de internação. Os pontos são absolvidos pelo corpo.

Possíveis complicações

O procedimento é novo e gera bastante debate entre os profissionais, pois alguns apontam possíveis complicações como o envelhecimento precoce e o risco de danificação do nervo facial. “As bolas de Bichat estão muito próximas aos nervos da boca, o que torna o procedimento um tanto quanto arriscado quando não é feito com um profissional de confiança”, explica Menegucci, que alerta que a escolha do dentista ou cirurgião é fundamental para o sucesso da intervenção estética.

Alguns profissionais argumentam ainda que a retirada da bola de Bichat pode comprometer a função de amortecimento das bochechas, colaborando para o desgaste da região. Porém, essas hipóteses ainda não têm comprovação científica.

Expectativas reais

A bichectomia tem poucas restrições. Gustavo Menegucci aponta que ela só não é recomendada para pessoas que possuem irreal expectativa sobre o procedimento, já que os resultados podem variar de pessoa para pessoa.

Segundo Menegucci, a mudança facial depende do formato de rosto do paciente e alerta: uma vez feito, não é possível voltar atrás. “Por isso é importante conversar bem com o profissional”.

Pessoas com doenças infecciosas ativas também devem se abster do procedimento.