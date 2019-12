Bicampeão da Liga Nacional, Pato Futsal será recebido com festa nesta segunda (9)

Bicampeão da LNF (Liga Nacional de Futsal) com uma goleada histórica sobre o atual tricampeão mundial Magnus em Sorocaba (SP), por 6 a 0, na manhã de domingo (8), o Pato Futsal será recebido com festa em Pato Branco nesta segunda-feira (9). A chegada do time à cidade do sudoeste paranaense está marcada para as 18h30 e contará com uma carreata para apresentar o troféu à população.

No último domingo, o Pato Futsal não tomou conhecimento do Magnus e foi campeão da Liga Nacional pelo segundo ano consecutivo, desta vez com uma goleada por 6 a 0, placar inédito na decisão do título mais disputado do salonismo brasileiro.

O time de Pato Branco já havia vencido o jogo de ida por 3 a 2, o que lhe dava a vantagem do empate no tempo normal em Sorocaba, enquanto os donos da casa precisavam vencer o jogo para ter o direito do empate na prorrogação.

Entretanto, parecia que o time visitante precisava do resultado. O Pato começou o jogo arrasador e abriu o placar logo aos 2min, com Denner, para alegria de seus torcedores que lotaram sete ônibus para empurrar à equipe das arquibancadas da Arena Sorocaba, que recebeu cerca de 4 mil pessoas. Confiante, aos 9min o Pato ampliou com Willian Peru e antes do intervalo ainda foi às redes com Di Maria e Lucas Oliveira.

No segundo tempo, com o adversário já desesperado e apostando tudo no goleiro linha e o Pato suportando a pressão com marcação precisa, Di Maria foi às redes novamente, faltando 7min para o apito final, e ainda comemorou o gol de Jhow, que fechou o placar em 6 a 0 e selou o bicampeonato do Pato, para festa dos paranaenses.