Beto Monteiro e Salustiano são os Ganhadores da Truck em Cascavel

As provas foram emocionantes, com pista molhada e seca. E os vitoriosos da sétima etapa da Copa Truck, disputada domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, foram Beto Monteiro, na Corrida 1, e Paulo Salustiano, na Corrida 2. Os dois saem de Cascavel empatados na disputa da Quarta Copa, que define os três últimos finalistas para a Grande Final de dezembro, em Interlagos.

Largando da terceira posição, Beto Monteiro contou com dificuldades dos dois caminhões Mercedes-Benz de André Marques e Wellington Cirino para triunfar mesmo com um restritor de potência aplicado em seu Volkswagen por conta das vitórias obtidas na etapa anterior, em Rivera, no Uruguai, e chegou apenas 0s476 atrás de Salustiano.

“A chuva me ajudou um pouco, pois meu caminhão correu com restritor de potência e a pista molhada acabou fazendo com que eu não sentisse muito essa desvantagem. Sofri uma enorme pressão do Salu no fim e saio muito feliz com uma vitória e a liderança do campeonato, o que faz com que o trabalho na próxima etapa seja mais tranquilo”, comentou Monteiro, dono do recorde de nove vitórias em 12 corridas.

Na segunda corrida, Salu e Beto largaram da quarta fila por conta da inversão dos oito primeiros no grid de largada e escalaram juntos o pelotão, deixando para trás gente como o pole Luiz Carlos Zapelini – punido por excesso de velocidade no radar – e Débora Rodrigues, que teve um de seus melhores fins de semana na Copa Truck com um sexto e um terceiro lugar.

“A gente teve um mês muito difícil. Tivemos de reconstruir meu caminhão para essa corrida após o acidente no Uruguai, enfrentamos problemas no começo do fim de semana, mas, no fim, tudo deu certo. Meu foco máximo é obter a vaga entre os finalistas para brigar pelo título em Interlagos. Na última disputa, a classificação passou muito perto, mas desta vez não vou deixá-la escapar”, destacou Salu.

O veterano Pedro Muffato, que fez sua estreia na Copa Truck do alto de seus 79 anos de idade, foi 13º na prova 1 e abandonou a disputa seguinte.

A próxima etapa da Copa Truck será no próximo dia 27 de outubro no Velopark (RS).

Resultados da Copa Truck em Cascavel/Seis primeiros

Corrida 1

Pos. Piloto Caminhão Tempo

1º) Beto Monteiro Volkswagen 15 voltas em 25m24s062

2º) Paulo Salustiano Volkswagen a 0s476

3º) André Marques Mercedes-Benz a 6s273

4º) Renato Martins Volkswagen a 15s593

5º) Gabriel Robe Mercedes-Benz a 15s918

6º) Débora Rodrigues Mercedes-Benz a 21s749

Corrida 2

1º) Paulo Salustiano Volkswagen 17 voltas em 25m07s177

2º) Beto Monteiro Volkswagen a 4s967

3º) Débora Rodrigues Mercedes-Benz a 13s752

4º) Felipe Giaffone Iveco a 16s805

5º) André Marques Mercedes-Benz a 17s714

6º) Pedro Paulo Mercedes-Benz a 19s071

Classificação da 4ª Copa

Pos. Piloto Pontos

1º) Paulo Salustiano 38

Beto Monteiro 38

3º) André Marques 29

4º) Débora Rodrigues 28

5º) Renato Martins 24

6º) Felipe Giaffone 23