Bebê encontrada em terreno não tem previsão de alta

Toledo – A recém-nascida, Clara Vitória, encontrada dentro de uma caixa de sapatos em um terreno baldio por Policiais Militares de Toledo na manhã do último sábado (14) não tem previsão para sair do Hospital. Ela nasceu prematura, de aproximadamente 8 meses de gestação e apesar de ter formação física perfeita, de acordo com os médicos, precisa permanecer no hospital para adquirir resistência. A menina estava com o cordão umbilical amarrado com um cadarço quando foi encontrada e já apresentada sinais de hipotermia.

Quando sair do hospital Clara será encaminhada pelo Conselho Tutelar de Toledo, que faz o acompanhamento do caso, até uma casa abrigo onde ficará à disposição para adoção.

Uma grande procura de pessoas que manifestaram interesse em adotar a criança foi registrada pelo Conselho, mas somente pessoas que já estão cadastradas no programa de adoção e já passaram por todos os processos de análise e capacitação que confirmam a possibilidade de adoção é que poderão adotá-la.

Até o momento a mãe da criança não foi identificada.

Caso parecido

Um caso parecido ao de Toledo, foi registrado na madrugada desta sexta-feira (20) em Curitiba. Uma caixa de papelão foi deixada em um ponto de ônibus, no Butiatuvinha. A Polícia Militar foi acionada, por populares e encontrou o recém-nascido. O menino que ainda estava com o cordão umbilical e apresentava sinais de hipotermia, foi socorrido e está internado no Hospital do Trabalhador.

Entrega legal

O Conselho Tutelar lembra do programa Entrega Legal, em que gestantes que não têm intenção de ficar com o bebê podem manifestar o desejo de doação da criança após o nascimento. O procedimento garante segurança para a criança e também para a mãe, que é acompanhada durante a gestação e entrega o bebê no hospital, logo após dar à luz. Todo o processo acontece em sigilo e sem risco de responder por algum crime.

Reportagem: Cláudia Neis