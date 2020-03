Bebê de 10 meses fica em estado grave após ser agredido

Um bebê de 10 meses está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) após ser agredido na noite desse domingo (1) em uma residência do bairro Morumbi em Cascavel. O acusado da agressão é o noivo da mãe do menino.

Segundo informações, a mãe acionou o Siate após o bebê se engasgar com leite materno. Quando as equipes chegaram ao local examinaram o bebê e viram que as marcas no corpo eram condizentes com agressão.

A Polícia Militar foi então acionada para prestar auxílio ao atendimento e em entrevista com a mãe ela relatou que o noivo agrediu o bebê.

O homem, foi preso e levado à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel. O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) e o Conselho Tutelar investigam o caso.