Batida entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-163

Um acidente gravíssimo deixou dois ocupantes de um veículo mortos na BR-163 entre Guaíra e Marechal Cândido Rondon na tarde desta quinta-feira(14).

Socorristas do Corpo de Bombeiros, SAMU e PRF (Polícia Rodoviária Federal) prestaram atendimento às vítimas.

O helicóptero do Consamu foi acionado para fazer o transporte das vítimas.

De acordo com a PRF ,o acidente ocorreu por volta das 17h no km 286 , num trecho de reta. Chovia no momento do acidente e o veículo Volkswagen Fox invadiu a pista contrária e se chocou contra uma carreta bitrem.

Os corpos serão removidos para o IML de Toledo. Ainda não foi divulgada a identificação dos corpos e das outras vítimas.

A equipe da PRF está no local aguardando perícia. O trânsito está no sistema de pare-e-siga.

Fotos: PRF e Consamu