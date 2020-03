Bate-papo fortalece jogadores do Umuarama para jogo contra o Campo Mourão

Depois de um treino de bola na quadra do Ginásio de Esportes Mario Onken, na tarde da quarta-feira (4), o técnico do Umuarama Futsal, Nei Victor, reuniu-se com os jogadores para uma conversa e uma troca de ideias.

Segundo o técnico, o feedback é recebido neste momento, quando os atletas relatam quais são as dificuldades enfrentadas dentro da quadra durante um bate-papo em que foi relembrado principalmente o jogo amistoso contra o time de Guaíra. Na partida, realizada na noite da terça-feira (3), o Umuarama venceu o adversário por 4 a 0.

Nei Vitor abriu espaço para ouvir os jogadores, que é algo que ele acha fundamental para que haja crescimento do elenco.

Hoje tem o primeiro jogo do Umuarama Futsal pela Taça Pitanga e será contra o grande rival Campo Mourão. O embate está marcado para as 20h no Ginásio Lolo Cleve, em Pitanga.