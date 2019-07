Batata-doce: do campo para a mesa

Alunos dos cursos de Horticultura/Paisagismo e de Nutrição da Apae de Cascavel acordaram cedo nessa quarta-feira (3) para conhecer de perto como é feito o plantio e o manejo da batata-doce, atendendo convite feito pelo produtor Lauri Roque Algeri, em uma propriedade rural nas proximidades do aeroporto. A visita também contou com a participação de engenheiros agrônomos e do secretário municipal de Agricultura, Ney Haveroth.

A coordenadora do EJA da Apae de Cascavel, Fatima Eckstein, salientou como ponto principal a inclusão proporcionada aos alunos: “Uma oportunidade para conhecer de perto o que é levado na mesa todos os dias na Apae”.

A cada 15 dias, o produtor Lauri Algeri doa 50 quilos de batata-doce para a alimentação dos alunos. “É o mínimo que podemos fazer para uma entidade que realiza um papel tão importante para a sociedade”.

Nutricionista da Apae, Gabriela Schmitt considerou a visita importante no sentido de levar ao conhecimento dos alunos de onde vem o alimento consumido no refeitório. Além de contribuir para a redução de peso, a batata-doce é um alimento rico em betacaroteno, essencial para a boa visão, a pele, o cabelo e as unhas.

Para o mês de agosto, um curso na Apae deverá ser realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura envolvendo a batata-doce.