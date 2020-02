BASQUETE | Seleção feminina joga valendo vaga a Tóquio 2020

A seleção brasileira de basquete feminino inicia nesta quinta-feira (6) as disputas do Pré-Olímpico mundial da modalidade na cidade de Bourges, na França. O Brasil está na mesma chave de Porto Rico, Austrália e França. Das quatro equipes participantes, três se garantirão em Tóquio 2020. Assim, a seleção brasileira poderá comemorar hoje mesmo sua vaga na Olimpíada. Para isso, enfrentará as porto-riquenhas em clima de decisão. O jogo está marcado para as 14h (de Brasília). No histórico do confronto, nos últimos dez anos o Brasil venceu seis dos oito duelos realizados. Apenas em 2019 foram três encontros, todos com vitória brasileira. Depois de Porto Rico, Brasil enfrentará a França no sábado (8) e a Austrália no domingo (9).

