BASQUETE | Brasileiras enfrentam a Sérvia em teste na Europa

Em preparação ao Pré-Olímpico de Basquete, a seleção brasileira feminina enfrenta a equipe da Sérvia nesta segunda (3), às 14h (de Brasília), em amistosos fechado em Belgrado. “A Sérvia foi bem no Europeu e vai brigar por vaga na Olimpíada, além de jogar de forma próxima com equipes como França e Austrália, que vamos enfrentar no Pré-Olímpico. Será um teste importante para sabermos como nosso jogo se encaixa contra elas, vai ser muito válido”, disse o técnico José Neto. A estreia no Pré-Olímpico de Bourges, na França, será quinta-feira (6), às 14h, com transmissão do SporTV. No sábado (8), o Brasil pegará a França, às 16h30, e no dia seguinte fechará o Pré-Olímpico contra a Austrália, às 10h. O torneio dá três vagas em Tóquio 2020.

