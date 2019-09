Barbárie: Homem mata a esposa e a enteada e se suicida

Rio Bonito do Iguaçu – Um crime brutal chocou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu nessa quinta-feira (19). Emerson Jorge Moraes matou a esposa Juliana Marasca e a filha dela, Keila Kremer, de 15 anos. Na sequência, ele se matou.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, os crimes teriam acontecido ainda na madrugada, mas os corpos só foram encontrados no início da tarde.

Populares acreditam que Emerson – que atuava na coleta de lixo no Município – tenha aproveitado para fazer os disparos durante as comemorações dos atleticanos pelo título e os fogos de artifício impediram os vizinhos de identificar os tiros disparados contra as vítimas e contra ele mesmo.

Ainda não se sabe o que motivou o crime, mas pessoas próximas da família afirmam que o casal estava em processo de separação.

