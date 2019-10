Uma alimentação equilibrada, praticar exercícios regularmente, uma boa noite de sono. Sabemos que tudo isso é fundamental para uma vida saudável. Porém, falta um ingrediente muito importante nesta receita do bem-estar: cuidar do seu corpo espiritual.

Isso porque, tem vezes, que não importa o ritmo de vida que levamos, tem horas que os ombros pesam. Além disso, parece que tudo dá errado, mesmo se nos esforçamos para que dê certo. A resposta pode a baixa frequência de energia positiva no seu corpo espiritual.

Para isso, o banho de ervas para repor energias positivas é um excelente aliado. Pois, ele não só limpa as toxinas, mas também afasta o mal-estar e reenergiza o corpo. Garantimos que depois do ritual para atrair boas vibrações, você se sentirá mais leve e forte para encarar qualquer obstáculo no seu caminho.

Material: 1 litro de água, 3 punhados de sal grosso, 3 folhas de guiné, 1 maço de catinga-de-mulata, 1 maço de hortelã

Passo a passo: Para começar, ferva as ervas e o sal grosso em 1 litro de água. Após esfriar, coe a água. Em seguida, tome o seu banho de higiene e despeje o banho de ervas para repor energias positivas do pescoço para baixo, sempre mentalizando tudo de bom que você quer atrair para a sua vida.

Para entender a ação de cada erva no seu campo espiritual, preparamos uma lista com seus benefícios. Dessa maneira, você poderá tomar o banho de ervas para repor energias positivas que mais se adéqua a sua necessidade.

Alecrim: Atrai prosperidade, alecrim é também conhecida para a abertura de caminhos. Além disso, afasta a tristeza.

Aroeira: Erva poderosa para descarrego, pois remover toda a negatividade do corpo.

Lavanda: Recomendada para quem está com problemas no relacionamento, a lavanda abre caminhos e remove os obstáculos.

Arruda: Elimina a vibração negativa, a arruda é conhecida com a destruidora de larvas astrais, limpando a aura.

Camomila: Além de atrair prosperidade, a erva é um excelente relaxante para os dias de estresse.

Guiné: o fio condutor da comunicação com os bons espíritos, guiné atrai boas energias, remove as fontes de cansaço e desânimo.

Alfazema: Purificadora, a alfazema equilibra as energias e traz harmonia.

Espada de São Jorge: Uma poderosa fonte de limpeza espiritual, a espada de São Jorge é conhecida pelas suas propriedades de proteção.

Anis estrelados: Popular por atrair riqueza e abundância, o anis estrelado melhora a autoestima e abre caminhos amorosos.

Eucalipto: Usado para fortificar o espírito, o eucalipto remove as energias negativas.

Sálvia: Conhecida por eliminar a energia negativa, a sálvia possui propriedades poderosas de limpeza espiritual.

Zimbro: Uma erva popular entre xamãs e curandeiros,o zimbro é utilizado para purificar e limpar o corpo espiritual.

