Bandidos derrubam rapaz de bicicleta e o executam a tiros

Juliano Ricardo Arnold da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros por volta das 15h20 desta quarta-feira (4) na esquina das Ruas Aimorés e Kamaças, no Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel.

Segundo informações coletadas no local, o jovem andava de bicicleta quando foi abordado por dois homens que estavam numa motocicleta. O caroneiro desceu da motocicleta, derrubou Juliano e o atingiu com pelo menos três disparos de pistola 9mm. Um dos tiros atingiu a região do crânio da vítima e possivelmente foi o fatal.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e o médico estiveram no local, mas nada puderam fazer, pois a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área e iniciou as buscas aos atiradores.

Com Juliano foi encontrada uma arma .380 com dois pentes carregados.

A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso.

O corpo será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel para necropsia.