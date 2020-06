Bandeirada. Pietro Fittipaldi, Cascavel de Ouro e F-1

Fórmula 1

O GP da Itália de Fórmula 1 está confirmado para o dia 6 de setembro, no Autódromo de Monza. Mas será com os portões fechados, conforme anunciou a Liberty Media, promotora da categoria. O acordo com o Automóvel Clube Italiano foi esticado por mais um ano e assim irá até 2025.

Laste faz novo carro para a Cascavel de Ouro

Terceiro colocado na prova do ano passado, quando integrou o trio que teve também os gêmeos Ricardo e Rodrigo Sperafico, o toledano Miguel Laste está fazendo um novo carro para a Cascavel de Ouro deste ano. A 34ª edição da prova está marcada para 1º de novembro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Miguel Laste continuará defendendo a Ford. Ele informa que está fazendo um Ka 2019 e que, com os recursos que o novo modelo oferece, a expectativa é de maiores chances de vitória na tradicional prova do automobilismo paranaense. Todos os serviços de preparação do novo carro estão sendo feitos pelo preparador Eduardo Ferrari, em Toledo. “Já trabalhamos muitos anos com o Eduardo. Com base nisso, mantivemos a equipe como sendo 100% Toledo”, afirma Miguel Laste.

Miguel Laste também destaca que o trio formando com Ricardo e Rodrigo Sperafico será mantido na prova deste ano. “Temos um bom entrosamento e por isso estaremos juntos em mais uma Cascavel de Ouro”, completa Miguel Laste.

Pietro Fittipaldi está confirmado nas 24 Horas de Le Mans Virtual

Piloto reserva e de testes da Haas na Fórmula 1, o brasileiro Pietro Fittipaldi disputará as 24 Horas de Le Mans Virtual nos dias 13 e 14 deste mês. Confirmado na MPI Zansho Sim Racing Team, equipe do ex-piloto de Fórmula 1 Max Papis, o jovem também estará ao lado de Tony Kanaan, vencedor da Indy-500 em 2013 e campeão da categoria em 2004, e Sido Weijer, piloto virtual renomado no mundo dos e-Sports.

“Muito feliz e empolgado por competir nas 24 Horas de Le Mans Virtual juntamente com duas lendas: Max Papis e Tony Kanaan, e também um dos melhores pilotos de e-Sports do mundo, o Sido. Estou bem ansioso para a corrida”, diz Pietro, que conta com Papis como um de seus conselheiros de performance ao longo de toda a carreira.

Em 2020, os adiamentos de etapas da Fórmula 1 fizeram com que Pietro também corresse em provas virtuais organizadas pela categoria, inclusive conquistando a pole position em Mônaco na última etapa. Com experiência presencial em diversas categorias do automobilismo mundial, o piloto brasileiro valorizou as novas experiências on-line durante a pandemia do novo coronavírus.

“Estamos em um momento em que precisamos dessas corridas virtuais para continuar evoluindo nossa preparação. A F1 pode voltar em julho e tenho que estar preparado para correr caso seja necessário, então fico muito feliz de correr entre os melhores pilotos do mundo nas competições virtuais das últimas semanas”, diz Pietro, campeão da World Series em 2017 e que testou pela Haas na F1 nos últimos anos, além de competir nas principais categorias do mundo, como WEC, Indy, DTM e Super Formula.

Indy Lights

A Indy Lights, principal categoria de acesso da Fórmula Indy, não correrá em 2020. O anúncio foi feito ontem, confirmando rumores de hiato, mas com retorno planejado para 2021. Será a primeira vez desde 1985 que o campeonato não será disputado.

Custos

As corridas estão suspensas até que a crise da pandemia do coronavírus termine. Nos bastidores é unanime em todas as categorias de que daqui para frente será preciso baixar custos.