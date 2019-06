Valderi Aparecido Pereira, 28 anos, que foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na noite de domingo (23), no Bairro Interlagos, faz uso de tornozeleira eletrônica e cumpre pena por homicídio, de acordo com a Polícia Civil. Ele continua internado no HU (Hospital Universitário), mas de acordo com pessoas próximas à família já está fora de perigo. De acordo com a Delegacia de Homicídios, que investiga o caso, até o momento ninguém foi preso.