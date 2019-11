Baixas recuam e registros crescem, diz SPC da ACIC

O Serviço de Proteção ao Crédito da Acic, um dos mais antigos e confiáveis em funcionamento no Paraná – tem mais de 40 anos – acaba de divulgar os números de outubro passado em comparação com igual período do ano de 2018.

Em outubro último, 3.730 consumidores acertaram seus débitos e deixaram o banco de dados do SPC. O recuo é de 7% ante outubro de 2018, quando 4.032 pessoas pagaram suas dívidas, deixaram o sistema e puderam voltar a consumir, com parcelamento no crediário.

O número de registros em outubro de 2019 ante outubro de 2018 cresceu em 5%. Foram 5.775 contra 5.502 do ano anterior. O número de consultas, por sua vez, também aumentou em 5%. No mês passado foram 50.294 contra 47.837 de outubro de 2018.