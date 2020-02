BAIXADA | Athletico recebe Paraná na estreia do Dorival Jr

De olho na sequência da temporada, a qual terá pela frente a decisão do título da Supercopa no dia 16 de fevereiro, com o Flamengo, o Athletico quebra o protocolo dos últimos anos e utilizará seu time principal no Campeonato Paranaense neste domingo (2), algo que não ocorria desde 2016. O jogo em questão é o clássico com o Paraná Clube, às 18h, na Vila Capanema, e marcará a estreia oficial também do técnico Dorival Júnior (foto) à frente do Furacão. Ele deverá mandar a campo a seguinte formação: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington; Erick (Fernando Canesin), Léo Cittadini, Nikão e Marquinhos Gabriel; Guilherme Bissoli. Além da Supercopa, que reúne os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Athletico mira a estreia na Libertadores, marcada para o dia 3 de março contra o Peñarol, na Arena da Baixada.

