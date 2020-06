Bairro Santos Dumont terá rede coletora de esgoto

A Sanepar e a Prefeitura de Cascavel assinam, nesta terça-feira (30), a ordem de serviço para início das obras de implantação de rede coletora de esgoto no Bairro Santos Dumont. A autorização para o início das obras será assinada pelo prefeito Leonaldo Paranhos e pelos gerentes da Sanepar, Renato Mayer Bueno e Rita Ivone Camana. Com recursos de mais de R$ 3,7 milhões, a Sanepar irá estender o benefício da coleta e tratamento do esgoto para mais 566 imóveis da cidade. O evento está marcado para as 9h, na quadra sintética, localizada na rua Martin Fardoski, 352.

Para coletar o esgoto nessa região, serão implantados 10,4 km de rede coletora, 2,23 km de linhas de recalque e interceptores e mais uma estação elevatória de esgoto que irá bombear 8,5 litros por segundo, transpondo o esgoto de uma bacia para outra até a estação de tratamento, localizada na região Sul da cidade.

Cascavel ocupa privilegiada posição no ranking nacional nos índices de saneamento básico com 100% de cobertura com rede de distribuição de água e com 98% no índice de cobertura com rede coletora de esgoto, sendo que 100% do esgoto coletado é tratado.