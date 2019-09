Azul confirma novos voos para Foz do Iguaçu na alta temporada

A Azul Linhas Aéreas terá novos voos diretos para Foz do Iguaçu. A companhia aérea irá operar frequências diárias com Florianópolis. A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

As novas operações serão realizadas entre 20 de dezembro a 2 de fevereiro. Além da capital catarinense, Foz do Iguaçu terá uma ligação direta com Navegantes, que dá acesso para as praias de Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, entre outras. Também está previsto o aumento de frequências entre Foz do Iguaçu e Curitiba neste período. “Os novos voos mostram que Foz do Iguaçu decolou no turismo e é, hoje, o destino que mais cresce no Brasil.”, afirma Piolla.

Florianópolis

Os voos da Azul sairão da capital catarinense todos os dias. Nas terças, quintas e domingos a aeronave decola em Florianopólis ás 13h55, com aterrissagem prevista para as 15h10, em Foz do Iguaçu. Nas segundas, quartas, sextas e sábados, a operação será realizada com saída prevista ás 17h10 com pouso previsto ás 18h30 na Terra das Cataratas.

Os retornos das aeronaves para Florianopólis também serão diários, com decolagem de Foz do Iguaçu às 12h00 e chegada prevista ás 13h15 de segunda a domingo, com exceção de sábados, quando os voos decolam do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas ás 17h50, com pouso ás 19h05.

Navegantes

A ligação direta entre Foz do Iguaçu e Navagentes ocorrerá as terças, quintas e domingos. A aeronave sai ás 17h45 da cidade catarinense e chega ás 19h no aeroporto iguaçuense. A volta do voo para Navagentes será realizado nos mesmos dias com saída ás 15h50 de Foz e chegada ás 17h05 em Santa Catarina.

Curitiba

A ampliação de três para quatro frequências diárias entre Curitiba e Foz do Iguaçu irá fortalecer o mercado regional. Durante a alta temporada, a Azul disponibilizará mais um voo aos passageiros de segunda a domingo, com exceção aos sábados, saindo da capital ás 10h00 e chegando ás 11h20, em Foz.

O retorno do aeroporto iguaçuense também será operado nos mesmos dias com horário de decolagem ás 19h10 e pouso previsto ás 20h15 em Curitiba. Atualmente o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu conta com 43 voos diários.